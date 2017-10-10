В Раде назвали предложение президента Чехии по Крыму "чудовищным цинизмом"

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Предложение президента Чехии Милоша Земана о компенсации за Крым — "чудовищное в своем цинизме", заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, добавив, что Киев "не будет торговать своими… честью и достоинством".

Ранее во вторник Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

"Чудовищное в своем цинизме выступление президента Чехии Земана на сессии ПАСЕ… Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается", — написала Геращенко в Facebook

Также Геращенко пишет, что ее огорчили аплодисменты некоторых европейцев, которые звучали в зале во время выступления Земана.

"То, что в Европе есть определенное количество политиков, для которых принципы имеют ценовой эквивалент — не новость. Это еще и еще раз подчеркивает, как непросто дается нашим дипломатам и всем нам борьба за санкции против РФ, сколько желающих их снять", — написала Геращенко.