Турчинов заявил, что в Россию смогут ездить "только разведчики и шпионы"

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил во вторник, что если украинский парламент признает Россию страной-агрессором, туда смогут ездить "только разведчики и шпионы".

Парламент Украины на прошлой неделе утвердил в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Его принятие во втором чтении ожидается на следующей парламентской неделе, которая начнется 17 октября. В понедельник в Раду был внесен законопроект, которым предлагается временно ограничить право государственных служащих, кроме сотрудников дипломатических служб, на выезд в Россию.

"Вы знаете, когда страна будет признана агрессором, то туда могут ехать только разведчики и шпионы, так или нет? Если он разведчик, мы его найдем, как его туда переправить. Если шпион, то, я считаю, нечего делать, когда он выполняет какие-то прямые функции. К большому сожалению, у нас активно работает "пятая колонна", которая работает на дестабилизацию ситуации в стране", — заявил Турчинов, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".