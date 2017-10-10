В Черновцах призывали вернуть Бандере и Шухевичу звание "Героев Украины"

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Черновицкий городской совет решил обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с призывом вернуть лидерам "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* Степану Бандере и Роману Шухевичу звания "Герой Украины", сообщил один из депутатов горсовета Андрей Илюк.

По его информации, данное решение было принято в понедельник на очередной сессии, его поддержали 22 депутата из 42.

"Городской совет требует вернуть Бандере и Шухевичу звание Героев Украины", — написал депутат на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал копию соответствующего решения городского совета, где указано, что в 2011 году власти лишили Бандеру и Шухевича этих званий.

Порошенко в мае 2015 года подписал закон, который предоставляет организациям ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины и право ее участникам на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и заявив, "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

Героизация УПА и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

*Организация, запрещенная в России