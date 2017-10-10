Украина и Венгрия 12 октября обсудят заявление о пересмотре ассоциации

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что удивлен заявлениями Венгрии о пересмотре соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и намерен обсудить этот вопрос в Будапеште 12 октября.

По информации издания Magyar Nemzet, глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в украинском Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании, принятого властями в Киеве. По его словам, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих на Украине.

"Очень удивлен заявлениями главы МИД Венгрии относительно пересмотра соглашения об ассоциации. Планирую обсудить все вопросы 12 октября в Будапеште", — написал Климкин во вторник в Twitter.

При этом министр добавил, что для Киева "пересмотр соглашения об ассоциации возможен только в контексте обеспечения четкой европейской перспективы Украины".