Трамп заявил, что хочет "помериться" IQ с Тиллерсоном

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил сравнить его и Рекса Тиллерсона результаты теста на определение коэффициента интеллекта (IQ), если госсекретарь действительно употребил ругательство в отношении главы государства.

"Думаю, что это "фейковые новости". Но если он действительно это сказал, то, полагаю, нам нужно сравнить (результаты) тестов IQ. И могу вам сказать, кто победит", — сказал Трамп в интервью журналу Forbes , комментируя сообщения о том, что Тиллерсон употребил ругательство в его адрес.

На прошлой неделе телеканал NBC News сообщил, что Тиллерсон нелестно отзывался о Трампе и намеревался летом покинуть свой пост, но остался после уговоров вице-президента Майка Пенса. Тиллерсон опроверг эту информацию, заявив, что "остается привержен президенту", а Трамп обвинил телеканал в распространении заведомо ложных сведений и потребовал извинений.