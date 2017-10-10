ПАРИЖ, 10 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа отозвали иски об аресте активов России во Франции, поскольку исполнение арбитражных решений от 2014 года больше не представляет экономического интереса, говорится в коммюнике компании GML (бывшего мажоритарный акционера ЮКОСа).

"Бывшие акционеры концентрируют свои усилия на текущей процедуре в Апелляционном суде Гааги. В Нидерландах бывшие мажоритарные акционеры намерены продолжать защищать арбитражные решения о взыскании с России 50 миллиардов долларов", — написано в документе.

Там отмечается, что бывшие акционеры ожидают, что "снова обретут справедливость в Гааге".

"В это время мы сконцентрированы на продолжающихся процессах в Гааге, стремление к исполнению решения во Франции не представляет больше экономического интереса", — приводит GML слова генерального директора компании Тима Осборна.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.

В июне 2015 года во Франции и Бельгии — во исполнение решения третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОС — было арестовано имущество, которое исполнители решения сочли российским.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение местного арбитража о взыскании с России 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.