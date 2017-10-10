В Испании призывают Пучдемона не совершать "необратимых действий"

МАДРИД, 10 окт – РИА Новости. Власти Испании призывают главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона не предпринимать никаких шагов, последствия которых будут необратимыми.

Официальный представитель правительства Испании, министр культуры Иньиго Мендес де Виго призвал главу женералитета Карлеса Пучдемона "не делать ничего, что нанесет ущерб Каталонии и каталонцам". "Европа сказала, что не признает одностороннего объявления независимости. Не надо делать ничего, что будет необратимым", — заявил де Виго. Его ответы на вопросы журналистов транслировал телеканал 24 Horas.

Министр заявил, что "Европа ясно сказала, что не признает декларацию о независимости Каталонии". "Настало время подумать. Я прошу Пучдемона, чтобы он не пошел по пути, с которого нет возврата", — заявил де Виго.

Между тем, официальный представитель женералитета Жорди Турул на пресс-конференции по итогам заседания правительства отказался отвечать на вопросы журналистов, что именно скажет вечером в парламенте Карлес Пучдемон. "Все, что связано с парламентом сегодня вечером, входит в полномочия председателя правительства", — сказал Турул. "Я полагаю, что сегодня исторический день. Это очень напряженные моменты", — добавил он. Пресс-конференцию транслирует телеканал 24 Horas.

Глава женералитета Карлес Пучдемон вечером 10 октября выступит перед каталонским парламентом с "результатами референдума". Не исключено, что парламент — в соответствии с принятым 6 сентября законом о референдуме — провозгласит независимость Каталонии от Испании в одностороннем порядке. Хотя официального пункта по этому поводу в повестке дня пока нет.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. Каталонские власти заявили, что в ходе столкновений пострадали 893 участника голосования, МВД со своей стороны сообщил о 431 пострадавшем сотруднике. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%. Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение", чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".