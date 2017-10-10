Президент Чехии назвал логичным решение России не платить взнос в СЕ

СТРАСБУРГ, 10 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Президент Чехии Милош Земан, комментируя ситуацию вокруг решения РФ приостановить выплату части взноса в Совет Европы за 2017 год, назвал это логичным и высказался за диалог между сторонами.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Чехия с середины мая по середину ноября этого года председательствует в комитете министров Совета Европы.

Отвечая на просьбу парламентария ПАСЕ прокомментировать ситуацию со взносом, президент Чехии сказал, что в ходе своего визита в Совет "провёл дискуссию с некоторыми высокими представителями Совета Европы". "Мы говорили о влиянии бюджетных процессов и об отказе России участвовать в обеспечении бюджета организации", — сказал он.

"Если в ассамблее нет представителей Российской Федерации, зачем платить в ее бюджет, в бюджет организации, в которой вы не участвуете? Достаточно простой вопрос, по-моему", — добавил чешский президент.

"Я могу не соглашаться с любыми санкциями, это включает и финансовые санкции со стороны Российской Федерации", — отметил он.

"Мне сказали, что это составляет примерно 10% общего бюджета. Это огромная сумма, но если вы хотите изменить отношение любого человека, или любого государства, то этот человек, или это государство должны быть вовлечены в диалог", — подчеркнул президент.

"Если же их из диалога исключают, то тогда это хуже преступления, это ошибка", — добавил он.