ДНР объясняет перебои с интернетом отключением Киевом каналов коммуникаций

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (116)

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Перебои в доступе к интернету через некоторых операторов связи самопровозглашенной Донецкой народной республики связаны с отключением Киевом каналов передачи данных, сообщил министр связи ДНР Виктор Яценко.

"В связи с отключением украинской стороной в одностороннем порядке каналов передачи данных возникли определенные трудности в предоставлении услуг подключения к сети интернет у некоторых операторов телекоммуникаций Донецкой народной республики", — говорится в заявлении Яценко, распространенном его пресс-службой.

По словам министра, сейчас проводится переподключение для обеспечения стабильной работы сети интернет.

"Выполнение комплекса мероприятий запланировано до конца текущей недели", — добавил Яценко.