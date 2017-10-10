Кибервойна между США и Россией маловероятна, заявил глава Group-IB

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Кибервойна между США и Россией маловероятна, поскольку всем должно быть очевидно, что она приведет к страшным последствиям, заявил глава Group-IB Илья Сачков.
Сачков отметил, что продукты становятся безопасными от хакеров за счет своей низкой востребованности: если продукт выпущен в маленьком объеме и не популярен, то он вряд ли станет целью кибератаки. "Импортозамещение не повышает безопасность", — добавил он.
Group-IB – российская компания, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий.