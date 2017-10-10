Украинские силовики усилили воздушную разведку на линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 10 окт — РИА Новости. Украинские силовики усилили воздушную разведку на двух участках у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Украинское командование усилило разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нескольких участках линии боевого соприкосновения", — сказал он.

По данным Народной милиции, БПЛА был зафиксирован в районе подконтрольных ЛНР Первомайска и Веселой горы.