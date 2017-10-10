Боевики "Правого сектора*" обстреляли украинских силовиков, двое погибли

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Два украинских силовика погибли, девять получили ранения в Донбассе в результате обстрела украинских силовиков со стороны боевиков "Правого сектора" (экстремистское движение, запрещено в РФ), заявил во вторник заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"В ночь с 8 на 9 сентября "Правый сектор" открыл огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по военнослужащим 92 отдельной механизированной бригады, взявших в кольцо место дислокации боевиков. В результате обстрела подразделения ВСУ понесли потери: двое убитых и девять человек раненых. Раненных перевезли в Винницкую областную больницу имени Мечникова", — сказал он.

"Правый сектор" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.