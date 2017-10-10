Президент Чехии: попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе

СТРАСБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров, считает президент Чехии Милош Земан.

"Я хотел бы сослаться на бывшего федерального президента ФРГ господина (Йоахима) Гаука, который публично сказал в Праге, что если мы возьмем Крым и возвратим его Украине, это будет означать войну в Европе. Я только цитирую его, не больше. Хотите ли вы пойти на риск европейской войны?", — сказал Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России – это свершившийся факт. "Что же мы должны делать? Это ответ на вторую часть вашего вопроса. Если будет диалог между Россией и Украиной, я — это моя точка зрения — считаю, что тогда можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа", — сказал чешский президент.

"Необходимо, прежде всего, попытаться избежать войны в Европе. При одновременной попытке компенсировать (потерю Крыма Украиной – ред.)", — добавил он.

В 2015 году бывший тогда президентом Германии Гаук заявил, что "вернуть Крым означало бы войну с Россией, а войны с Россией никто не хочет".