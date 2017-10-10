КНДР за два года будет готова нанести ядерный удар в АТР, заявил эксперт

ПАРИЖ, 10 окт — РИА Новости. КНДР сможет в ближайшие два года технологически подготовится к нанесению ядерных ударов по военным базам в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), необходимые разработки у Пхеньяна есть уже сейчас, заявил экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник в отставке Виктор Есин, выступая на заседании Международного Люксембургского форума.

"На рубеже 2018-2019 годов КНДР сможет решить задачу нанесения удара по ядерным базам в АТР. Ориентировочно, от четырех до пяти лет может потребоваться Пхеньяну для подготовки к решению задачи поражения американских городов в случае продолжения конфронтации с США", — отметил Есин.

По его словам, КНДР за последние два года резко активизировала ядерную и ракетную программы, а США и Южная Корея подогревают ситуацию проведением учений по смене режима на севере.

"В 2015 году завершена модернизация атомного научно-исследовательского центра в Йобене. К настоящему времени Пхеньян, по оценкам, имеет уже от 20 до 30 ядерных боезарядов имплозивного типа на основе оружейного плутония и высокообогащенного урана. Последняя их модификация с термоядерным усилением испытана 3 сентября этого года. Мощность взрыва составила от 70 до 100 килотонн", — отметил Есин.

Он уточнил, что уже имеющиеся у КНДР боезаряды используются для снаряжения авиабомб, которые могут доставляться к цели имеющимися у Пхеньяна бомбардировщиками китайского производства, но и головных частей баллистических ракет, начиная с конца 2016 года.

"В целом КНДР способен производить до семи ядерных зарядов в год, а с введением в строй в 2018 году новой атомной электростанции — до 10 боезарядов в год", — отметил Есин.

По словам эксперта, что касается ракетной программы, то Пхеньян достиг за последние годы впечатляющих успехов.

"Прогресс очевиден. В настоящее время на вооружении стратегических северокорейских войск состоят ракеты с дальностью поражения от 65 до 1,3 тысячи километров. Это тактические твердотопливные ракеты "Хвасон-3" и "Хвасон-11", оперативно-тактические жидкостные ракеты "Хвасон-5" и "Хвасон-6", а также носитель средней дальности "Хвасон-7", который может оснащаться ядерной головной частью", — констатировал Есин.

По его словам, в стадии отработки перед принятием на вооружение находятся баллистические ракеты с дальностью стрельбы от 1,3 тысяч до 4,5 тысячи километров, при массе головной части в 500-600 килограммов. "Это две одноступенчатые жидкостные ракеты "Хвасон-10" и "Хвасон-12", которые могут быть приняты на вооружение в 2018-2019 годах. В июле этого года проведены два успешных испытания МБР "Хвасон-14". Для ее принятия на вооружение осталось три-четыре года", — отметил эксперт.

По его словам, принципиально новым направлением для КНДР стала разработка дизельной подлодки с одной-двумя баллистическими ракетами на борту. "Для подводных лодок разрабатывается двухступенчатая твердотопливная ракета, ее летно-конструкторские испытания находятся пока в начальной стадии. В рамках успешных бросковых испытаний носитель был запущен из-под воды и пролетел 310 миль", — указал эксперт.

По его мнению, в недалеком будущем северокорейские стратегические войска будут располагать практически полной номенклатурой баллистических ракет: от оперативно-тактических (ОТР) до межконтинентальных баллистических (МБР).