"На Западе скрывают правду": европейские народные дипломаты посещают Крым

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Делегация западноевропейских народных дипломатов в середине минувшей недели прибыла в Крым вопреки сопротивлению властей своих стран. В ее составе представители Норвегии и Германии — депутаты местных законодательных собраний, общественные деятели, бизнесмены, просто граждане. Они приехали, чтобы самостоятельно оценить ситуацию на полуострове. Визит заканчивается 12 октября, и РИА Новости попросило его участников поделиться своими предварительными впечатлениями от поездки.

В Осло недовольны

В правительстве Норвегии были не слишком рады их инициативе отправиться в Крым и всячески пытались отговорить от этой затеи — вызывали на "собеседования", предупреждали о "возможных негативных последствиях", рассказывает руководитель общественного объединения народных дипломатов Норвегии, глава делегации Хендрик Вебер. Он рад, что никто из делегатов от поездки не отказался — группа прибыла на полуостров в полном составе.

"Они вообще не хотят, чтобы кто-то ездил из Норвегии в Крым. Официально наша страна придерживается санкционной политики Евросоюза в отношении России из-за Крыма. Поэтому я, как руководитель группы, очень доволен тем, что все, кто планировали приехать сюда, — приехали, никто не обратил внимания на "пожелания", которые нам высказывали разного ранга чиновники от имени правительства. Министр иностранных дел Норвегии остался очень недоволен нашей поездкой в "оккупированный" Крым", — говорит Хендрик Вебер.

Член норвежской делегации профессор медицины Монс Ли четверть века работал в Сибири в системе российского здравоохранения.

"Сегодня я не могу себе представить, что мы опять возвращаемся к холодной войне, которая давно закончилась. И потому я здесь: хочу лично еще раз убедиться и убедить других, что с Россией надо вести диалог, а не давить на нее санкциями. Я точно знаю: мы и русские — не такие уж разные люди, как это внушают нам наши западные СМИ", — говорит он.

© РИА Новости / Александр Полегенько Глава норвежской делегации Хендрик Вебер во время интервью в "Артеке" © РИА Новости / Александр Полегенько Глава норвежской делегации Хендрик Вебер во время интервью в "Артеке"

"Те, кто на Западе пишут о ситуации в Крыму, ни разу тут не были"

Хендрик Вебер посещает Крым в шестой раз. Он утверждает: окончательно убедился, что авторы доклада ООН о нарушениях прав человека в Крыму, в котором говорится о массовых репрессиях, пытках и внесудебных расправах, просто никогда не были на полуострове. Точно так же, как и норвежские журналисты, которые пишут о ситуации в Крыму, — никто из них не приезжал сюда с 2013 года.

"Судите сами: мы гуляли в Никитском саду и просто разговаривали там с людьми, со случайными прохожими. Прямо сейчас отправляемся в Бахчисарай, где будем встречаться с представителями крымско-татарской диаспоры. Если, как сказано в докладе, тут царит полицейский произвол, действует едва ли не военное положение, людей сотнями арестовывают каждый день, могли бы иностранные гости вот так запросто расхаживать и общаться с населением? Я бы за этот доклад даже двойку не поставил", — горячится Хендрик Вебер.

Монс Ли утверждает: теперь он окончательно понял, почему так произошло, что Крым воссоединился с Россией.

"Причины надо искать не в политической, а в исторической и культурной сферах. В простом человеческом факторе. У Крыма и у России — общая история и общая культура, здесь, на полуострове, это видно невооруженным глазом. Лично я убедился: это один народ, который разделять нельзя", — говорит норвежский профессор медицины.

"Нужна еще одна Ялтинская конференция"

Норвежские народные дипломаты не согласны с официальной политикой своей страны в отношении России и Крыма и намерены по мере сил добиваться ее изменения. Хендрик Вебер убежден: санкции не могут ни к чему привести, потому что действуют они лишь на жизнь простых людей, которые никак не влияют на политику. Давно наступило время диалога, а не санкций, проблемы надо решать в переговорах за столом, считает он.

"Даже если правительство Норвегии не сразу признает Крым российским, процесс диалога и сотрудничества все равно должен начаться. И не надо его останавливать под предлогом каких-то других проблем", — говорит Хендрик Вебер.

"Россия никогда Норвегии не угрожала. Русские солдаты только один раз в истории были на норвежской земле — тогда, когда они освободили нас от фашизма. В это время я работал на севере Норвегии, и люди, которые живут там, очень благодарны России. Она — единственная соседняя страна, с которой мы никогда не воевали. И мы должны сделать все, чтобы к этому никак и никогда не шло", — говорит Монс Ли.

Народные дипломаты не наделены правом законодательной инициативы и не могут напрямую влиять на политику своих государств. Однако, как утверждает германский политик и общественный деятель, председатель фракции левых в городском совете города Квакенбрюк (земля Нижняя Саксония) Андреас Маурер, у них есть возможность, во-первых, действовать на муниципальном уровне, во-вторых, оказывать влияние на федеральную власть через представителей своих политических партий.

"Сейчас, после парламентских выборов, в бундестаг вошло больше депутатов от партий, выступающих за сотрудничество с Россией, и теперь есть возможность кардинально изменить политику нашей страны. Моя партия, я сам и все мы, народные дипломаты, будем работать над тем, чтобы повернуть политический вектор наших правительств в сторону диалога с Москвой. Именно здесь, в Ялте, история показала, как надо решать проблемы, — давайте устроим еще одну Ялтинскую конференцию и все между собой решим. Это наше предложение, народных дипломатов", — говорит Андреас Маурер.

"Мы будем рассказывать правду"

Вернувшись домой, народные дипломаты намерены прежде всего заняться формированием общественного мнения, рассказывая правду о положении в Крыму, о том, что сами увидели и услышали на полуострове.

"Мы обязательно будем выступать в газетах, хотя и не вполне уверены в том, что наши СМИ в этом заинтересованы. Мы создали общественное объединение народной дипломатии, чтобы приезжать сюда на официальном уровне, а не как частные лица. Сегодня социалистические партии Норвегии проявляют очень большой интерес к этим поездкам, сейчас в нашей делегации есть их представители, они хотят расширить свое присутствие в следующих делегациях. И мы уже формируем очередную делегацию для новой поездки в Крым", — рассказывает Хендрик Вебер.

"Я искренне надеюсь, что мы сможем и будем рассказывать все о том, что мы тут видели и как нас тут встретили. Лично я всем своим друзьям и знакомым буду говорить: садитесь в самолет и летите в Крым! Также мы очень заинтересованы в том, чтобы пригласить официальную делегацию Крыма в Норвегию. Наша главная цель — прекратить изоляцию России", — заявляет Монс Ли.

Что касается гневных заявлений и нот протеста со стороны украинского МИД, которые неминуемо последуют за этими визитами, то Андреас Маурер сказал о них просто: "Я скоро стены буду обклеивать этими протестами. Давно не обращаю на них внимания".