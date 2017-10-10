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КНДР продолжит угрожать Японии и США, считает эксперт

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1582)
14:3710.10.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фотоВид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПАРИЖ, 10 окт – РИА Новости. КНДР, пользуясь несовершенством систем противоракетной обороны (ПРО), скорее всего, будет продолжать угрожать Японии и США, пока эти страны не могут быть уверены, что смогут остановить каждую ракету, заявил РИА Новости Джон Карлсон, член международного консультативного совета Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Проверка водородной бомбы малой мощности в КНДР. Архивное фото
© AFP 2017 / Sam Yeh
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Юбилейное заседание Международного Люксембургского форума проходит в Париже с 9 по 10 октября.

"Противоракетная оборона не на 100% совершенна. КНДР все ещё способна угрожать Японии и США, пока эти страны не могут быть уверены в том, что смогут остановить каждую ракету. Даже один успешный удар привёл бы к массовым жертвам. Таким образом, ПВО уменьшает угрозу КНДР, но не устраняет ее", — сказал эксперт.

По его словам, если бы системы противоракетной обороны могли обеспечить полную безопасность, то в долгосрочной перспективе ядерное оружие стало бы бесполезным: по крайней мере, для обычных систем доставки — ракет и самолетов. "Это привело бы к долгожданному ядерному разоружению, поскольку владение ядерным оружием перестало бы иметь смысл. Не стало бы и стимулов для распространения и никаких преимуществ для вновь появившихся ядерных держав. Тем не менее, поэтапное внедрение систем противоракетной обороны необходимо проводить очень осторожно, чтобы одна сторона не получила преимущества над другой, что может привести к упреждающим ударам", — полагает эксперт.

Трансляция новостей в Токио о ракетном пуске КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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По мнению Карлсона, на деле ПВО осложняет нераспространение следующим образом: КНДР теперь должна больше задуматься о том, как её преодолеть.

"Существуют следующие возможности: увеличить количество ракет, создать ракеты, несущие несколько боеголовок, включая ложные боеголовки; разработать управляемые боеголовки. Кроме того, перехватить ракеты подводного пуска сложнее. Все это создаёт проблемы, требует от КНДР больших затрат и времени на разработку ядерной программы, в то же время увеличивая шансы прийти к решению путем переговоров. Однако если решение на основе переговоров невозможно, мы должны предположить, что КНДР способна со временем эти проблемы решить", — сказал эксперт.

Карлсон считает, что противоракетная оборона также осложняет ситуацию с Китаем, который обеспокоен тем, что его ядерное сдерживание в отношении США будет нейтрализовано, и не является проблемой для России, у которой гораздо больше ракет.

"Поэтому Китай рассматривает необходимость увеличения количества своих ракет и боеголовок — итог, в котором никто не заинтересован! Это также сказывается на перспективах сокращения основных ядерных вооружений. Ядерные державы не захотят сокращать его количество, если будут считать, что оно им необходимо для преодоления противоракетной обороны. Таким образом, противоракетная оборона – идея хорошая, но создаёт ряд проблем, требующих решения. Необходимы консультации между США, Китаем и Россией по всем затронутым вопросам", — заключил Карлсон.

Военнослужащие армии США. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF
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По мнению экс-начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковника в отставке Виктора Есина, для поэтапного решения проблемы северокорейской ядерной угрозы возможна реализация российско-китайской инициативы "двойного замораживания". "Возможна реализация так называемой российско-китайской инициативы "двойного замораживания", предусматривающей прекращение Пхеньяном ракетно-ядерной деятельности и проведение крупномасштабных совместных учений США и Республики Корея", — сказал он.

По словам Есина, побудить к этому КНДР, США и Южную Корею способны только дипломатические усилия со стороны России и Китая, а также Великобритании, Франции и Германии. "Без посреднических усилий этих стран режима "двойного замораживания" достичь не удастся. Если никто не будет контактировать с (лидером КНДР — ред.) Ким Чен Ыном, ситуация будет продолжать накаляться и скатится к катастрофе", — подчеркнул Есин.

Военные учения в Южной Корее на границе с КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
Источник: Сеул способен создать графитовую бомбу, которая обесточит КНДР
По его словам, на первом этапе возможно промежуточное соглашение: КНДР в обмен на гарантии безопасности и существенного ослабления наложенных санкций приостанавливает развитие ядерной программы ориентировочно на 10 лет. "Для этого необходимо заключение юридически обязательное соглашения, как и в случае с Ираном, но с учетом северокорейской специфики. И конечно, чтобы это состоялось, не должно быть одностороннего выхода США из совместного международного плана действий по иранской ядерной программе", — заключил эксперт.

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