Мадрид надеется, что ситуация в Каталонии не повлияет на энергопроекты

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Мадриде надеются, что ситуация в Каталонии не повлияет на строительство газопровода Midcat, заявил в интервью РИА Новости посол Испании в России Игнасио Ибаньес.

"Мы надеемся, что ситуация не окажет негативного воздействия на этот проект. Но во многом это зависит от дальнейших действий правительства Каталонии, если они будут продолжать свою линию, конечно, это повлияет на ситуацию. В случае со строительством газопровода — пока нет никаких планов его останавливать. Но в любом случае решение принимают компании", — заявил посол.

Строительство газопровода Midcat между Каталонией и югом Франции планируется завершить в начале 2020-х, его реализация позволит увеличить экспорт с 6,5 миллиарда до 13 миллиардов кубометров.

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".