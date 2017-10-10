Силовики выпустили почти 90 мин за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили почти 90 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"На донецком направлении противник применил минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам 11 населенных пунктов выпущено 20 мин калибром 82 миллиметра", — заявил Басурин.

По его словам, на мариупольском направлении силовики выпустили девять мин калибром 120 миллиметров и 58 мин калибром 82 миллиметра. "Также применялись различные виды гранатометов и стрелкового оружия по прилегающим районам населенных пунктов Ленинское, Сосновское, Дзержинское и Коминтерново", — добавил он.