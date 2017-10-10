Посол Испании в России прокомментировал ситуацию с референдумом в Каталонии

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Одностороннее провозглашение независимости парламентом Каталонии закроет двери для диалога с Мадридом, заявил посол Испании в России Игнасио Ибаньес.
"Двери для диалога открыты, но самое главное сейчас, чтобы правительство Каталонии отказалось от своей линии. Если они объявят о независимости, это будет односторонний шаг, который не сможет быть реализован на практике. Поэтому, если парламент Каталонии провозгласит независимость, то своими руками закроет двери для диалога", — заявил посол.
Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.30.