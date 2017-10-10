Глава ДНР надеется на сохранение минских договоренностей по Донбассу

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко в интервью порталу Ukraina.ru заявил, что надеется на сохранение минских соглашений после принятия Верховной радой Украины в первом чтении закона о реинтеграции Донбасса.

Ранее Рада одобрила в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ, в частности, дает президенту право использовать Вооруженные силы Украины в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВСУ и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как киевские власти называют военную операцию "антитеррористической". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Теперь вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

"Украина продолжает нарушать минские договоренности, но единственная площадка, где с ней можно разговаривать – это Минск. И надеемся, она никуда не денется и не поменяется. Условия для изменения конфигурации взаимоотношений еще не созданы. Активных боевых действий нет, как нет и серьезных реальных нарушений", — заявил Захарченко.