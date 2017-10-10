Премьер Польши готова встретиться с бастующими врачами

ВАРШАВА, 10 окт — РИА Новости. Премьер-министр Польши Беата Шило готова встретиться с молодыми врачами, которые вторую неделю проводят голодовку, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь премьера Рафал Бохенек.
По словам Бохенека, премьер "охотно встретится" с голодающими медиками.
При этом он надеется на конструктивное решение проблемы и подчеркивает, что правительство не хочет работать "под давлением". "Давление в таких ситуациях не обязательно способствует и обеспечивает принятие компромиссного варианта", — сказал представитель премьера.
"Премьер-министр открыта на встречу и охотно встретится с молодыми врачами, но была просьба об окончании голодовки", — добавил он. Бохенек также отметил, что правительство ожидает от врачей "большей гибкости".