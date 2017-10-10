Рогозин рассчитывает на российский бизнес в восстановлении экономики Сирии

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 10 окт — РИА Новости. РФ рассчитывает, что отечественные бизнесмены примут участие в восстановлении сирийской экономики, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании российско-сирийской межправительственной комиссии.
Он рассказал, что на встрече с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, который является сопредседателем межправкомиссии, обсуждались ключевые вопросы восстановления Сирии, практически по всем аспектам достигнуто понимание.
Рогозин также сообщил, что между Россией и Сирией подписан протокол об организации обмена таможенной информацией о товарах и транспортных средствах. "Создание эффективной нормативной базы таможенного регулирования нам позволит устранить административные барьеры в торговле и значительно увеличить ее объем", — добавил вице-премьер.