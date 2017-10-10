Президент Чехии назвал санкции ЕС против России невыгодной стратегией

СТРАСБУРГ, 10 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Президент Чехии Милош Земан заявил, что санкции Евросоюза против России – взаимно невыгодная стратегия.

"Лишь сегодня немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой говорится о потерях Европейского союза от санкций, а для России ущерба практически нет. Я сказал бы, что это взаимно невыгодная стратегия", — сказал он, выступая в ПАСЕ.

"Brexit — типичная взаимно невыгодная стратегия, то же самое касается и санкций (против РФ)", — отметил президент.

"Что бы я рекомендовал вместо санкций? Контакты между людьми на многих уровнях", — добавил он.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.