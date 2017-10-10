Глава ДНР высоко оценил работу мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко высоко оценил работу наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, отметив, что ее сотрудники объективно оценивают ситуацию в регионе.

"Ну вот сейчас они в целом объективно оценивают ситуацию, фиксируют нарушения и открыто обвиняют либо нас, либо ту сторону. И сейчас миссия действительно отмечает, что в 90% случаев не мы начинаем обстрелы", — сказал Захарченко в интервью изданию Ukraina.ru.

Отвечая на вопрос о перспективах введения в Донбасс миротворцев, глава ДНР отметил, что "речь идет об охранной миссии ООН". При этом он выразил мнение, что миссия ОБСЕ если и нуждается в охране, то только от обстрелов со стороны украинских силовиков.

"Что касается миссии ОБСЕ, то ей ничто не угрожает – разве что мины или шальные снаряды с украинской стороны. Они работают уже четвертый год здесь, ну и работают, никто их не убивает", — пояснил Захарченко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.