Мадрид назвал условие для обсуждения будущего Каталонии

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Мадрид готов обсуждать будущее Каталонии, но только когда власти автономии вернутся в рамки закона, заявил в интервью РИА Новости посол Испании в России Игнасио Ибаньес.

Так он ответил на вопрос, станет ли Мадрид обсуждать проведение нового референдума, который признали бы центральные власти.

"В законе Испании четко прописано, каким образом должны проводиться такие референдумы. Решение принимает не парламент региона, а парламент страны при согласии всех политических сил, в том числе, конечно, и каталонских партий. Если парламент Испании примет предложение парламента региона, то могут обсуждаться любые вопросы. Но в конституции четко сказано, что решение о проведении референдума должно обсуждаться с участием всех политических сил", — заявил посол.

Дипломат отметил, что испанское правительство с самого начала заявляло, что готово к переговорам, выдвигая только одно условие — уважение к закону.

"Поэтому единственное условие испанского правительства заключается в том, что как только правительство Каталонии вернется к соблюдению закона, испанское правительство будет готово обсуждать все вопросы. Пока этого не случилось", — констатировал посол.

Он подчеркнул, что такое обсуждение должно вестись в национальном парламенте Испании, и выразил надежды, "что так в конечном счете и произойдет".

Испанские власти не признают референдум о независимости Каталонии, который прошел 1 октября. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. Глава государства, король Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".