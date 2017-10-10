В Испании рассчитывают на поддержку ЕС в случае независимости Каталонии

МАДРИД, 10 окт – РИА Новости. Евросоюз поддержит действия правительства Испании, если Каталония объявит о независимости в одностороннем порядке, считает министр экономики страны Луис де Гиндос.

"Думаю, они поддержат все действия, которые мы предпримем в рамках конституции и законодательства Испании", — сказал журналистам де Гиндос, который участвует в заседании Еврогруппы в Люксембурге. Его ответы на вопросы транслировал сайт Еврокомиссии.

Де Гиндос сообщил, что обсуждал тему Каталонии за завтраком с некоторыми коллегами по Экофину. "Все поддержали позицию испанского правительства", — сказал министр.

Он назвал каталонское правительство Карлеса Пучдемона "радикальным, безответственным" и выразил надежду, что "здравый смысл возобладает".

"Это не тема "да" независимости или "нет" независимости, это тема мятежа против правового государства. Испанское правительство будет защищать правовое государство, как всегда делало, от других, которые абсолютно безответственно занимаются уничтожением законности, базы совместного сосуществования и процветания", — сказал министр, заверив, что ответ испанских властей "будет пропорциональным".

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение", чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".

10 октября глава женералитета Карлес Пучдемон выступит перед каталонским парламентом с "результатами референдума". Не исключено, что парламент — в соответствии с законом о референдуме, принятым 6 сентября, — провозгласит независимость Каталонии от Испании в одностороннем порядке. Хотя официального пункта по этому поводу в повестке дня пока нет.