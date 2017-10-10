В Испании рассчитывают на поддержку ЕС в случае независимости Каталонии

МАДРИД, 10 окт – РИА Новости. Евросоюз поддержит действия правительства Испании, если Каталония объявит о независимости в одностороннем порядке, считает министр экономики страны Луис де Гиндос.
Де Гиндос сообщил, что обсуждал тему Каталонии за завтраком с некоторыми коллегами по Экофину. "Все поддержали позицию испанского правительства", — сказал министр.
Он назвал каталонское правительство Карлеса Пучдемона "радикальным, безответственным" и выразил надежду, что "здравый смысл возобладает".
Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.
10 октября глава женералитета Карлес Пучдемон выступит перед каталонским парламентом с "результатами референдума". Не исключено, что парламент — в соответствии с законом о референдуме, принятым 6 сентября, — провозгласит независимость Каталонии от Испании в одностороннем порядке. Хотя официального пункта по этому поводу в повестке дня пока нет.