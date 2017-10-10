Гражданская гвардия обвинила полицию Каталонии в бездействии на референдуме

МАДРИД, 10 окт – РИА Новости. Гражданская гвардия Испании считает, что руководство каталонских правоохранительных органов, в частности глава Mossos d'Esquadra Хосеп Луис Траперо, проявило "вопиющее бездействие" в связи с проведением референдума о независимости.

"В связи с этим бездействием государственные силы безопасности должны были активно действовать, чтобы избежать проведения референдума, но при этом у них не было ни достаточного наличного состава, ни возможности действовать на всей каталонской территории", — говорится в докладе Гражданской гвардии, направленной в Национальную судебную палату, текст которого приводит газета La Vanguardia.

В документе отмечается, что Mossos "не действовали и в любом случае чинили препятствия действиям других полицейских". "Нельзя возлагать ответственность на каждого сотрудника Mossos, а на преднамеренный план… который мог исходить лишь от главы Mossos Хосепа Луиса Траперо, в прямой связи с членами стратегического комитета (председателем женералитета) Карлесом Пучдемоном, (заместителем председателя женералитета) Ориолом Жункерасом, (главой Каталонской национальной Ассамблеи) Жорди Санчесом и (главой общественной организации Omnium Cultural) Жорди Куишаром", — подчеркивается в докладе.

В Испании многие обвиняют каталонские правоохранительные органы в предательстве и том, что они нарушили распоряжения прокуратуры и суда по недопущению проведения голосования. Именно каталонской полиции было поручено взять под контроль избирательные участки в Каталонии, однако этого сделано не было.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. Каталонские власти заявили, что в ходе столкновений пострадали 893 участника голосования, МВД со своей стороны сообщил о 431 пострадавшем сотруднике. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение", чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".

Глава женералитета Карлес Пучдемон 10 октября выступит перед парламентом с "результатами референдума". Не исключено, что каталонский парламент — в соответствии с принятым 6 сентября законом о референдуме — провозгласит независимость Каталонии от Испании в одностороннем порядке. Хотя официального пункта по этому поводу в повестке дня пока нет.