Полиция установила повышенные меры безопасности вокруг парламента Каталонии

МАДРИД, 10 окт – РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra закрыли территорию парка Сьютаделья, где находится здание каталонского парламента.

Как пояснили Mossos d'Esquadra, эти меры предприняты в целях безопасности. На территорию парка могут попасть только депутаты и журналисты. Там напомнили, что во время воскресной акции протеста противников отделения Каталонии от Испании небольшая группа проникла на территорию парка и забросала здание парламента яйцами и "другими предметами".

Специалисты по обезвреживанию взрывчатки Tedax ведут проверку территории парка и окрестностей, в частности, проверяют канализационные люки.

Акция в поддержку результатов референдума, о которой объявила общественная организация Каталонская национальная Ассамблея, будет проходить вечером за пределами парка. К акции присоединилась другая общественная националистическая организация Omnium Cultural.

Глава женералитета Карлес Пучдемон вечером 10 октября выступит перед каталонским парламентом с "результатами референдума". Не исключено, что парламент — в соответствии с принятым 6 сентября законом о референдуме — провозгласит независимость Каталонии от Испании в одностороннем порядке. Хотя официального пункта по этому поводу в повестке дня пока нет.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. Каталонские власти заявили, что в ходе столкновений пострадали 893 участника голосования, МВД со своей стороны сообщил о 431 пострадавшем сотруднике. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%. Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение", чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".