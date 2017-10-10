Турция попросила США вернуть вывезенную контрабандистами античную мозаику

АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. Министерство культуры и туризма Турции направило письмо ректору университета Боулинг-Грин (штат Огайо, США) с просьбой вернуть в страну античную мозаику, незаконно вывезенную в 1960-е годы, передает во вторник агентство Anadolu.

Отмечается, что мозаика из античного города Зеугма, состоящая из 12 частей, была найдена в ходе незаконных раскопок в 1960-х годах и вывезена из Турции контрабандистами. В 1965 году арт-дилер Питер Маркс продал ее университету Боулинг-Грин за 35 тысяч долларов. С этого времени мозаика экспонируется у входа в арт-центр университета.

В послании турецкого минкульта, переданном через генконсульство Турции в Чикаго, отмечается, что у министерства нет никаких сомнений в том, что мозаика найдена на территории Турции. В случае если руководство университета решит вернуть артефакт, Турция проинформирует об этом мировое сообщество, а также расскажет турецким студентам о работе учебного заведения, говорится в письме.

Министерство культуры и туризма Турции с 2003 года проводит работу, в рамках которой удалось вернуть в страну 4311 артефактов. В то же время продолжаются работы по возвращению в Турцию 55 артефактов, хранящихся в 17 странах мира.