Ирак осуждает концентрацию сил в спорной с курдами провинции Киркук

Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади во время пресс-конференции, посвященной позиции Ирака по референдуму о независимости Курдистана. 10 октября 2017

Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади во время пресс-конференции, посвященной позиции Ирака по референдуму о независимости Курдистана. 10 октября 2017

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Иракское правительство осуждает концентрацию сил в спорной с курдами провинции Киркук, заявил посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

Провинция Киркук официально не входит в Иракский Курдистан, но фактически частично контролируется курдской пешмерга. Накануне референдума о независимости курды усилили концентрацию своего ополчения в Киркуке. В свою очередь, Багдад уволил губернатора Киркука и принял решение о введении войск в провинцию.

"Иракское правительство осуждает концентрацию сил в районе Киркука. Там должно быть общее руководство (иракской армии и курдской пешмерга — ред.). Там присутствует федеральное командование, и оно ведет переговоры", — заявил посол Ирака на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Пешмерга и иракская армия имеют высокий уровень сознательности, чтобы не допустить столкновения между ними", — считает он.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.