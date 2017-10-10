Турция заявила о готовности Ирака и Ирана ввести санкции против Курдистана

АНКАРА, 10 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара, Багдад и Тегеран готовы ввести новые санкции против курдской автономии Ирака, если ее власти не отменят итоги прошедшего в регионе референдума о независимости, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"В Северном Ираке прошел незаконный референдум. Мы выступаем не против курдского народа, а против безответственных действий правительства Северного Ирака. Мы прекратили авиасообщение с ним и трансляцию их телеканалов, не допустили к нам их представителя. Это не все. Если руководство Северного Ирака не одумается, мы будем встречаться с представителями Ирака и Ирана, будем принимать дальнейшие решения", — заявил Йылдырым, выступая перед парламентской фракцией правящей в Турции Партии справедливости и развития.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Багдад предпринял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них — приостановка международного авиасообщения с автономией.