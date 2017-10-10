Власти Ирака рассчитывают избежать столкновений с отрядами пешмерга

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Власти Ирака надеются, что столкновений между иракской армией и курдскими вооруженными отрядами пешмерга из-за ситуации вокруг Иракского Курдистана удастся избежать, заявил посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади.
По его словам вооружённый конфликт внутри страны недопустим.
"Мы готовы сесть за стол переговоров и обсудить с ними все разногласия", — заявил посол.
В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Багдад предпринял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них — приостановка международного авиасообщения с автономией.