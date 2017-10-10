Власти Ирака рассчитывают избежать столкновений с отрядами пешмерга

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Власти Ирака надеются, что столкновений между иракской армией и курдскими вооруженными отрядами пешмерга из-за ситуации вокруг Иракского Курдистана удастся избежать, заявил посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади.

"Недопустимы никакие столкновения между иракцами и отрядами пешмерга. Они имеют достаточно высокий уровень сознательности, чтобы не допустить столкновений, потому что в противном случае это создаст проблемы, которые трудно разрешить", — сказал посол на пресс-конференции в МИА "россия сегодня".

По его словам вооружённый конфликт внутри страны недопустим.

"Мы готовы сесть за стол переговоров и обсудить с ними все разногласия", — заявил посол.

Пешмерга частично контролирует территорию провинции Киркук, которая официально не входит в Иракский Курдистан, но которая присоединилась к проведению референдума о независимости. Накануне голосования курды усилили концентрацию своего ополчения в Киркуке. В свою очередь, Багдад уволил губернатора Киркука и принял решение о введении войск в провинцию.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Багдад предпринял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них — приостановка международного авиасообщения с автономией.