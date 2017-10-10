В ООН отметили резкий рост числа беженцев-рохиджа в Бангладеш

Мальчик из народности рохинджа несет на спине ребенка после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017

Мальчик из народности рохинджа несет на спине ребенка после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017

ЖЕНЕВА, 10 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) отмечает резкий рост числа беженцев-рохинджа из Мьянмы в Бангладеш, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель УВКБ ООН Эдриан Эдвардс.

"Пограничники Бангладеш сообщают о более чем 11 тысячах беженцев-рохинджа, которые в нескольких местах пересекли границу на юго-востоке страны в понедельник", — сказал он.

Эдвардс отметил, что данная новость говорит о резком росте числа беженцев из Мьянмы. По его словам, беженцы прибыли из района Бутидонг штата северный Рокхайн. Некоторые из них говорят, что бежали от убийств и поджогов, а также от возможного насилия.

По данным Международной организации по миграции, на 8 октября в Бангладеш насчитывалось в общей сложности 731 тысяча беженцев рохинджа. Из них 519 тысяч прибыли из Мьянмы после эскалации насилия 25 августа.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Общее количество беженцев рохинджа, пришедших из Мьянмы в Бангладеш, превышает 800 тысяч человек.