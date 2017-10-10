В Донбассе при обстреле Докучаевска ранен подросток

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Подросток получил ранения в результате обстрела подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевска со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости во вторник в администрации города.
Докучаевск находится у линии соприкосновения в Донбассе, в 40 километрах к югу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В нем проживают около 25 тысяч человек. В городе расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.
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