В Донбассе при обстреле Докучаевска ранен подросток

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Подросток получил ранения в результате обстрела подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевска со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости во вторник в администрации города.

"В результате обстрела ранен подросток 16 лет, у него осколочные ранения. Обстрел был сегодня рано утром. Повреждены два дома. Также серьезные повреждения на территории неработающего нефтеперерабатывающего комбината "Карбон", — заявили в мэрии.

Докучаевск находится у линии соприкосновения в Донбассе, в 40 километрах к югу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В нем проживают около 25 тысяч человек. В городе расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>