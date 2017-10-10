Россия выступает за цивилизованный диалог с Австралией, заявили в МИД

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Москва выступает за придание отношениям с Австралией нового импульса, ведение цивилизованного диалога, без санкций по отношению друг к другу, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"На наш взгляд, есть все предпосылки для успешного продвижения российско-австралийского сотрудничества. Мы видим нашу общую задачу в том, чтобы использовать имеющийся потенциал для придания двусторонним связям нового импульса, с выходом на ведение цивилизованного диалога, без санкций по отношению друг к другу, без нравоучений, на равноправной взаимоуважительной основе на благо народов наших государств, в интересах мира и безопасности в АТР", — сказал он, открывая фотовыставку архивных документов, приуроченную к 75-летию со дня установления дипотношений между Россией и Австралией.

Он сообщил, что продолжается диалог между странами на высшем уровне, поддерживаются связи по парламентской линии, по линии внешнеполитических ведомств, углубляется взаимодействие по линии безопасности с акцентом на совместные усилия по борьбе с терроризмом. "Здесь есть очень серьезный, как мне кажется, потенциал для совместного сотрудничества", — отметил Моргулов.

По его словам, Россия и Австралия продолжают взаимодействие на площадках ООН, в группе 20-ти, вместе участвуют в интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и российская сторона готова координировать усилия с Канберрой по эффективному решению ключевых проблем как региона, так и мира с упором на международное право.

"Мы активно продвигаем в АТР формирование архитектуры равной и неделимой безопасности. Рассчитываем, что Австралия примет участие в этих процессах", — отметил замглавы МИД РФ.

Со своей стороны, посол Австралии в РФ Петер Теш заявил, что российско-австралийские отношения "находятся в напряженном состоянии". "Но мы ценим высокий уровень наших отношений, который позволяет нам открыто говорить даже о разногласиях, не уклоняясь от сложных дискуссий", — сказал он.

По словам посла, "как показывает опыт России с другими странами, вполне реально работать в тех областях, где возможно достигать общей пользы, не пренебрегать национальными интересами".