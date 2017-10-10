Террористы ИГ* практически разгромлены в Ираке, сообщил посол в России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* практически разгромлена в Ираке, заявил посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

"Да, сейчас ИГ* контролирует около 5% территории (Ирака — ред.)и можно сказать, что это — последний этап разгрома ИГ*. Группы игиловцев еще сохранятся в некоторых местах, но в целом они разгромлены. Действительно, была одержана победа над ИГИЛ*, и в этой борьбе участвовали все иракцы", — сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Хади рассказал, что в 2014 году ИГ* контролировал примерно 40 процентов территории Ирака, а "победа была достигнута благодаря тому, что все иракцы, все национальные и конфессиональные группы участвовали в войне с ИГ*".

*Террористическая группировка, запрещенная в России