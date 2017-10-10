В Раде ответили на критику со стороны Венгрии

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко считает, что критика Венгрии в адрес украинского закона об образовании связана с предстоящими парламентскими выборами в этой стране.

По информации издания Magyar Nemzet , глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании, принятом властями в Киеве. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих на Украине.

"В Венгрии скоро выборы, и некоторые местные политики используют защиту венгероязычного населения за рубежом как внутренний, объединяющий козырь. Как по мне, весьма специфический козырь… Но все эти "пляски Вита", на самом деле, в другом ракурсе теперь рисуют и еще одну украинскую дискуссию относительно двойного гражданства, которое здесь так много людей оправдывали. И усиливают аргументы тех, кто категорически против двойного гражданства", — написала Геращенко на своей странице в Facebook во вторник.

Схожее мнение РИА Новости выразила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко. "С соглашением (инициатива Венгрии пересмотреть соглашение об ассоциации — ред.) — это шантаж, скорее всего, рассчитан на внутреннюю аудиторию-электорат", — сказала она.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.