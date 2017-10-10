Французские аэропорты отменяют рейсы из-за забастовки госслужащих

ПАРИЖ, 10 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Около трети авиарейсов, прибывающих и отправляющихся в аэропорты ряда крупных городов Франции, отменены во вторник из-за забастовки государственных служащих, говорится в коммюнике Главного управления гражданской авиации Франции (DGAC).

Отмены рейсов коснулись парижских аэропортов — Руасси (имени Шарля де Голля), Орли и Бове, а также воздушных гаваней Лиона, Ниццы, Марселя, Тулузы, Бордо и Нанта, уточняется в сообщении.

Как ранее сообщили в авиакомпании Air France, в день забастовки будут выполняться все длинномагистральные полеты через столичные аэропорты Орли и Руасси, а также около 75% полетов на короткие и средние дистанции.

Согласно данным онлайн-табло аэропортов, изменения пока не коснулись полетов в Москву.

Во вторник во Франции проходит масштабная забастовка по призыву сразу нескольких ведущих профсоюзов, среди которых — FO, UNSA, CFDT. Недовольство госслужащих — учителей, врачей, воспитателей детских садов, работников гражданской авиации и других — вызывают социальные меры, которые проводит правительство Франции. В частности, речь идет о сокращении рабочих мест и уменьшении выплат и пособий.