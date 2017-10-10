МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Иракское правительство выступает за продолжение диалога с Курдистаном, но без учета результатов референдума, заявил посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

"Диалог идет… Мы выступаем за диалог, но очень трудно продолжать диалог, когда результаты (референдума) приняты. Это должен быть открытый диалог, но без принятия результатов референдума, так как он был незаконным", — заявил посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Багдад предпринял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них — приостановка международного авиасообщения с автономией.