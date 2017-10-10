Лавров назвал ключевой приоритет российской внешней политики

СОЧИ, 10 окт — РИА Новости. Взаимодействие в рамках Содружества независимых государств было и остается ключевым приоритетом во внешней политике России, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая заседание СМИД СНГ в Сочи.
Как ранее сообщили в МИД РФ, в рамках СМИД СНГ будет рассмотрен ряд документов, в том числе по борьбе с терроризмом и по взаимодействию в военной сфере. В рамках правоохранительного блока вопросов участники заседания примут решения "О проекте Концепции сотрудничества в противодействии коррупции", "О проекте Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием".
Кроме этого, предполагается одобрить решение "О проекте Соглашения между правительством Российской Федерации и Содружеством независимых государств об условиях пребывания на территории Российской Федерации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества независимых государств".
Одобренные по итогам заседания проекты документов будут внесены на рассмотрение совета глав государств СНГ 11 октября в Сочи и совета глав правительств 3 ноября в Ташкенте.