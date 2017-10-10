Лавров назвал ключевой приоритет российской внешней политики

СОЧИ, 10 окт — РИА Новости. Взаимодействие в рамках Содружества независимых государств было и остается ключевым приоритетом во внешней политике России, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая заседание СМИД СНГ в Сочи.

"Для России взаимодействие в рамках СНГ было и остается ключевым приоритетом во внешней политике. Содружество по праву заслужило репутацию представительного регионального объединения с широким членским составом и значительным опытом успешного сотрудничества. Рассчитываю, что результаты нашей встречи будут способствовать укреплению организации, повышению ее авторитета на международной арене", — сказал Лавров.

Как ранее сообщили в МИД РФ, в рамках СМИД СНГ будет рассмотрен ряд документов, в том числе по борьбе с терроризмом и по взаимодействию в военной сфере. В рамках правоохранительного блока вопросов участники заседания примут решения "О проекте Концепции сотрудничества в противодействии коррупции", "О проекте Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием".

В повестку дня заседания внесены также вопросы о взаимодействии в военной сфере, в частности, проект Основных направлений адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны.

Кроме этого, предполагается одобрить решение "О проекте Соглашения между правительством Российской Федерации и Содружеством независимых государств об условиях пребывания на территории Российской Федерации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества независимых государств".

Одобренные по итогам заседания проекты документов будут внесены на рассмотрение совета глав государств СНГ 11 октября в Сочи и совета глав правительств 3 ноября в Ташкенте.