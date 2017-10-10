На Украине предложили запретить полеты беспилотников над военными объектами

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Генеральный штаб ВС Украины предлагает запретить полеты беспилотников над военными объектами, говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook во вторник.
Ранее Генштаб неоднократно предупреждал граждан, чтобы они не запускали беспилотники в районе военных объектов.
На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.
На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить, однако взрывы еще длительное время не прекращались. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".