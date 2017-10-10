На Украине предложили запретить полеты беспилотников над военными объектами

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Генеральный штаб ВС Украины предлагает запретить полеты беспилотников над военными объектами, говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook во вторник.

"С целью улучшения состояния охраны, обороны и безопасности на арсеналах, базах, складах генеральным штабом Вооруженных сил Украины предлагается запретить пролет беспилотных летательных аппаратов над этими военными объектами. Для этого Генштаб инициирует перед Государственной службой Украины по надзору за обеспечением безопасности авиации внесение изменений в ряд нормативно-правовых документов", — говорится в сообщении.

Ранее Генштаб неоднократно предупреждал граждан, чтобы они не запускали беспилотники в районе военных объектов.

На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.

Пожар на складе боеприпасов в подконтрольном Киеву Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить, однако взрывы еще длительное время не прекращались. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".