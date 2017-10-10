МГБ ЛНР заявило об обнаружении 85 тайников с оружием в Донбассе за год

ЛУГАНСК, 10 окт — РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили за год в Донбассе 85 тайников с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ведомства.

"В рамках проведения мероприятий по выявлению и пресечению разведывательно-диверсионной деятельности на территории ЛНР выявлено 85 тайников с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, заложенными преступными группами, а также украинскими силовиками и спецслужбами иностранных государств", — заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, часть тайников была организована для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории ЛНР. В пресс-службе МГБ сообщили, что из незаконного оборота изъято, в том числе, около 120 единиц огнестрельного оружия, более 366 тысяч боеприпасов и порядка 72 килограммов взрывчатых веществ.

"Из тайников были изъяты также приборы, устройства и приспособления военного назначения", — добавили в МГБ ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.