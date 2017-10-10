Власти Киргизии решили вопросы компенсаций после крушения Boeing

БИШКЕК, 10 окт – РИА Новости. Все вопросы с компенсациями пострадавшим и членам семей погибших при крушении турецкого грузового Boeing 747 в Киргизии полностью решены, правительственная комиссия завершила работу, заявил во вторник первый заместитель руководителя аппарата президента республики Мухамметкалый Абулгазиев.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании "ACT Airlines" 16 января вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии и рухнул на жилой поселок дачного кооператива в окрестностях аэропорта. В результате крушения погибли четыре члена экипажа воздушного судна и 35 киргизстанцев, из которых 16 детей. Разрушены около 30 жилых домов. Для расследования причин катастрофы, организации аварийно-спасательных мероприятий, ликвидации последствий, а также в целях оказания содействия семьям погибших и пострадавшим была создана правительственная комиссия. Ранее сообщалось, что материальный ущерб республике был оценен в 195 миллионов сомов (2,8 миллиона долларов).

"Правительственная комиссия совместно с межведомственной рабочей группой оказала содействие пострадавшим и семьям погибших,.. создав условия для выполнения всех соответствующих процедур для получения компенсационных выплат. В результате проделанной работы подписаны 135 мирных соглашений, в рамках которых все пострадавшие граждане и родственники погибших граждан Кыргызской Республики получили соответствующие суммы компенсаций от турецкой стороны", — заявил Абулгазиев во время итогового заседания правительственной комиссии.

Он отметил, что "суммы компенсаций согласованы с пострадавшими" и "все полагающиеся средства перечислены от турецкой стороны в полном объеме".

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"Денежные средства, поступившие от граждан и организаций, были перечислены на персональные банковские счета пострадавших и родственников погибших граждан. По просьбе самих пострадавших, из этических соображений и в целях безопасности, принято решение воздержаться от озвучивания конкретных компенсационных сумм", — сообщил он, отметив, что поступившие средства "были распределены справедливо и прозрачно". Для детей, оставшихся сиротами в результате катастрофы, денежные средства положены на депозитные банковские счета. Их можно будет снять по достижению детьми 18 лет.

В правительстве Киргизии отметили, что в настоящий момент решается вопрос по созданию на месте трагедии памятного мемориала, для строительства которого будут выделены все необходимые финансовые средства.