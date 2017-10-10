Политолог прокомментировал слова о заселении Крыма народами Сибири

КРАСНОЯРСК, 10 окт — РИА Новости. Заявление киевских властей о принудительном предоставлении крымчанам российского гражданства и заселении полуострова народами Сибири указывает на то, что у политиков Украины настал дефицит русофобских идей, считает политолог Александр Чернявский.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз обвинила российские власти в принудительном предоставлении крымчанам гражданства России и заселении народами Сибири.

"Трудно комментировать серьезно заявления украинских депутатов, поскольку многие из них откровенно попахивают психическими патологиями. Безусловно, после возвращения Крыма в состав России сибиряки стали намного чаще ездить отдыхать на этот полуостров, однако массовой миграции в эту республику явно не наблюдается. Думаю, что политики "Незалежной" сегодня явно испытывают дефицит с креативом новых русофобских идей. Поэтому на свет и появляются эти странные заявления", — заявил Чернявский РИА Новости.