Карасин рассказал о ситуации с российскими военными в Приднестровье

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Для обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье будет сделано все необходимое, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Несомненно, это решение Киева (денонсация соглашения о военном сотрудничестве РФ и Украины — ред.) осложнило снабжение российских миротворцев в регионе. Однако это не отразилось на деятельности наших военнослужащих, которые продолжают выполнять свои обязанности в полном соответствии с положениями российско-молдавских соглашений. Хочу вас заверить, что для обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье будет сделано все необходимое", — сообщил Карасин.

В 2015 году Верховная Рада Украины денонсировала соглашение между РФ и Украиной о транзите по территории Украины российский воинских формирований, которые находятся в Приднестровье, усложнив таким образом снабжение Оперативной группы российских войск и российского миротворческого контингента в Приднестровье.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11/00.