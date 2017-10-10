Карасин оценил возможное введение виз со странами Центральной Азии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Введение визового режима РФ со странами Центральной Азии нанесло бы ущерб нынешней интеграционной модели, нацеленной на устойчивое развитие всего континента, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Что касается, как я понимаю, обеспокоенности наших граждан вопросами регулирования миграционных потоков, в том числе исходя из соображений безопасности, то здесь следует учитывать, что Россия и государства Центральной Азии нуждаются друг в друге. Да, по количеству принимаемых трудовых мигрантов мы занимаем одно из ведущих мест в мире. Так, на конец 2016 года на территории нашей страны только из стран ЦА находилось порядка 3,8 миллиона граждан — в основном с целью работы", — сообщил Карасин.

"Мигранты не только поддерживают свои семьи, переводя значительные средства на родину, но и вносят вклад в экономику России. Объективные предпосылки для кооперации, необходимость поиска оптимальных механизмов и методов совместного решения насущных проблем обусловили происходящие сейчас процессы формирования зоны свободного перемещения товаров и услуг. В этих условиях введение визового режима нанесло бы ущерб нынешней интеграционной модели, нацеленной на устойчивое развитие всего континента, включая и Центральную Азию",- подчеркнул дипломат.