Силовики 30 раз за сутки нарушили перемирие, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Украинские силовики 30 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, повреждены два дома, заявили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 30 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. "В результате обстрелов повреждения получили два домостроения в Докучаевске", — добавили в командовании.

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