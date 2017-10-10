Продление статуса Донбасса не решает ключевых проблем, заявил Карасин

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Законопроект о продлении особого статуса Донбасса не решает ключевых проблем, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Одобренный на днях в Верховной раде законопроект о продлении особого статуса (Донбасса) лишь на один год — это паллиативный шаг, который не решает ключевых проблем. Как в случае и с предыдущим законом, этот законопроект, несмотря на требования минского "Комплекса мер", также не был согласован с представителями Донецка и Луганска", — сообщил он.