В Киргизии достаточно одной российской базы, заявил Григорий Карасин

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бишкек предлагает РФ разместить в Киргизии еще одну военную базу, но Москва не гонится за количеством, существующей достаточно, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Россия, в отличие от некоторых других, всем вам известных государств, не ставит целью заполнить своими военными базами весь мир. Мы не гонимся за количеством. Определяющим фактором для нас является целесообразность размещения таких объектов за рубежом в контексте необходимости решения конкретных задач, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации и наших ближайших союзников", — сказал он, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с Бишкеком о размещении в Киргизии второй военной базы у границы с Таджикистаном.

"Возможности уже имеющихся в Центральной Азии российских военных баз (в Киргизии и в Таджикистане) вполне позволяют справиться с существующими и потенциальными угрозами в регионе. Российская сторона намерена сосредоточить усилия на укреплении боевого потенциала упомянутых базах, совершенствовании инфраструктуры, повышении боевой выучки и слаженности действий личного состава, в том числе и во взаимодействии с подразделениями вооруженных сил наших партнеров", — добавил Карасин.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.