В Киргизии достаточно одной российской базы, заявил Григорий Карасин

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бишкек предлагает РФ разместить в Киргизии еще одну военную базу, но Москва не гонится за количеством, существующей достаточно, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Возможности уже имеющихся в Центральной Азии российских военных баз (в Киргизии и в Таджикистане) вполне позволяют справиться с существующими и потенциальными угрозами в регионе. Российская сторона намерена сосредоточить усилия на укреплении боевого потенциала упомянутых базах, совершенствовании инфраструктуры, повышении боевой выучки и слаженности действий личного состава, в том числе и во взаимодействии с подразделениями вооруженных сил наших партнеров", — добавил Карасин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.