Эксперт оценил возможный выход США из договора по РСМД

ПАРИЖ, 10 окт — РИА Новости. Если США примут решение о выходе из договора об уничтожении баллистических ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия также будет вынуждена приостановить в нем участие, заявил журналистам экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник в отставке Виктор Есин.
Есин считает, что взаимные обвинения о нарушениях, выдвигаемые каждой из сторон, вызваны взаимным недоверием США и России.
"Тот механизм, который, согласно договору о РСМД, предусматривал контроль на местах, утратил свою силу в еще начале 2000 годов. Стороны тогда отказались от совместных проверочных комиссий, которые предусматривались этим договором. Это было опрометчивое решение, когда нет возможности проверить и убедиться, насколько правомерны обвинения той и другой стороны", — заключил эксперт.
Согласно договору о РСМД, СССР (России) и США было запрещено иметь баллистические ракеты средней (до 5500 км) и меньшей (до 500 км) дальности, а также крылатые ракеты наземного базирования такой же дальности.