Эксперт оценил возможный выход США из договора по РСМД

ПАРИЖ, 10 окт — РИА Новости. Если США примут решение о выходе из договора об уничтожении баллистических ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия также будет вынуждена приостановить в нем участие, заявил журналистам экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

"Я не исключаю, что в рамках той политики, которую проводит в настоящее время президент США Дональд Трамп, американцы могут отказаться от соблюдения этого договора. Если это последует, то Россия, естественно, вынуждена будет также выйти из этого договора", — сказал эксперт на полях Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Есин считает, что взаимные обвинения о нарушениях, выдвигаемые каждой из сторон, вызваны взаимным недоверием США и России.

"Тот механизм, который, согласно договору о РСМД, предусматривал контроль на местах, утратил свою силу в еще начале 2000 годов. Стороны тогда отказались от совместных проверочных комиссий, которые предусматривались этим договором. Это было опрометчивое решение, когда нет возможности проверить и убедиться, насколько правомерны обвинения той и другой стороны", — заключил эксперт.

Юбилейная конференция с участием ведущих мировых экспертов проходит 9-10 октября 2017 года в Париже. Основное внимание уделено обсуждению соблюдений условий режима ядерного нераспространения, анализу угроз ядерного терроризма и ключевым региональным проблемам нераспространения, включая Северную Корею, Иран и Пакистан.

Согласно договору о РСМД, СССР (России) и США было запрещено иметь баллистические ракеты средней (до 5500 км) и меньшей (до 500 км) дальности, а также крылатые ракеты наземного базирования такой же дальности.